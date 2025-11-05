Angelina Jolie realiza visita surpresa à cidade ucraniana de Kherson

Angelina Jolie, antiga enviada da ONU para os refugiados, realizou nesta quarta-feira (5) uma visita surpresa a Kherson, no sul da Ucrânia, informou a imprensa ucraniana.
A atriz americana visitou centros médicos, incluindo uma maternidade e um hospital infantil nesta cidade, ocupada pela Rússia durante vários meses em 2022, segundo veículos de imprensa locais e nacionais ucranianos.
Uma autoridade local, Vitali Bogdanov, publicou no Facebook uma foto em que ela aparece com um colete à prova de balas com insígnias ucranianas.
Nem a atriz nem o governo ucraniano comunicaram oficialmente essa visita.
A estrela de Hollywood, que foi enviada especial da ONU para os refugiados entre 2012 e 2022, já havia visitado a Ucrânia poucos meses após o início da invasão russa e se reunido com deslocados em Lviv, no oeste do país.
