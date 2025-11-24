Amazon anuncia investimento de US$ 50 bi em infraestrutura de IA para governo dos EUA

A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (24), um investimento substancial de US$ 50 bilhões (R$ 269 bilhões, na cotação atual) para ampliar as capacidades de inteligência artificial e supercomputação do governo americano, situando a gigante como um ator-chave no desenvolvimento de tecnologia de IA personalizada para instituições federais.

Segundo um comunicado, a iniciativa dará às agências federais acesso a serviços avançados de IA, incluindo ferramentas de 'machine learning' (aprendizado de máquina) e chips de IA, para desenvolver softwares avançados para missões que vão desde segurança cibernética até a pesquisa científica, indicou um comunicado.

O investimento aumentará a capacidade dos servidores armazenados na nuvem pela Amazon Web Services (AWS) para o setor público. O projeto começará a ser produzido em 2026, informou a empresa.

A Amazon acrescentou que a infraestrutura será desenvolvida em todo o país.

A AWS compete com a Microsoft e o Google pelos megacontratos de computação em nuvem do governo dos Estados Unidos. As gigantes esperam que essa relação se fortaleça ainda mais com a transição para a IA.

A tecnologia de IA requer centrais de dados potentes, que consomem muita energia e são muito caras. As empresas do setor correm contra o tempo para construir a infraestrutura necessária.

A AWS atualmente trabalha com milhares de agências governamentais e tem desenvolvido infraestrutura especializada em nuvem para o governo desde 2011, quando tornou-se o primeiro fornecedor a criar sistemas específicos com os requisitos de segurança do governo.

Este anúncio milionário ocorre enquanto o governo dos Estados Unidos acelera seus esforços para manter sua vantagem em tecnologia de IA frente à crescente competição com a China.

A Amazon indicou que a nova infraestrutura fortalecerá a liderança dos Estados Unidos em IA, ao fornecer às agências federais a "infraestrutura segura e extensível que precisam para a próxima era de inovação".