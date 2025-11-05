Mundo

Estados Unidos

Aluguel controlado, creche e ônibus grátis: as promessas de Zohran Mamdani, o primeiro prefeito muçulmano de Nova York

Nascido em Uganda e autoproclamado socialista, candidato democrata derrotou ex-governador e político republicano

Zero Hora

Enviar email

AFP

Raphaël HERMANO

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS