Aluguel controlado, creche e ônibus grátis: as promessas de Zohran Mamdani, o primeiro prefeito muçulmano de Nova York

Mamdani foi eleito para um mandato de quatro anos. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O esquerdista Zohran Mamdani, 34 anos, se tornou o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, a cidade mais populosa dos Estados Unidos. Em eleição realizada nesta terça-feira (4), ele superou não somente os adversários nas urnas, mas a desconfiança de eleitores moderados, desafiando o establishment político e o presidente Donald Trump.

O legislador estadual autoproclamado socialista, um desconhecido há alguns meses, construiu uma imagem que virou sua marca: um muçulmano progressista. Ativo nas redes sociais, é chamado de "tiktoker".

No centro de sua campanha, está a promessa de tornar a cidade acessível para os menos favorecidos, a maioria dos quase 8,5 milhões de residentes de Nova York.

Entre suas propostas, estão políticas voltadas à moradia e a serviços públicos gratuitos:

controle do preço de aluguéis

construção de moradias populares

creches gratuitas

tarifa zero nos ônibus

mercados de bairro com preços subsidiados

taxação de grandes fortunas

Mamdani deve tomar posse em janeiro de 2026 para um mandato de quatro anos, com possibilidade de uma reeleição.

Outsider

Segundo o professor de Ciências Políticas na Universidade Northeastern, Costas Panagopoulos, Zohran Mamdani, tal como Donald Trump, é um outsider em um "velho mundo" político que o eleitorado já não deseja.

— Ele conseguiu reunir o apoio dos eleitores insatisfeitos, dos nova-iorquinos frustrados com o status quo e que sentem que o establishment ignora suas necessidades e prioridades — afirma Costas Panagopoulos.

Zohran Mamdani tem 34 anos e é natural de Uganda. ANGELA WEISS / AFP

Fã de futebol e críquete, o candidato casou-se recentemente com a ilustradora americana Rama Duwaji. Para a disputa eleitoral, ele aproveitou seu ativismo com uma distribuição estratégica de panfletos e um uso inovador das redes sociais.

Para Lincoln Mitchell, docente da Universidade de Columbia, Mamdani "encarnou uma espécie de híbrido entre uma grande campanha dos anos 1970 e uma grande campanha de 2025".

Establishment derrotado

Desde que surpreendeu com sua vitória sobre o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo nas primárias do Partido Democrata em junho, os americanos se acostumaram a ver um sorridente Mamdani na televisão.

Mesmo derrotado nas primárias democratas, Cuomo decidiu concorrer como independente. Outro candidato derrotado foi Curtis Sliwa, do Partido Republicano.

Mamdani vai substituir Eric Adams. Eleito pelo Partido Democrata em 2021, o ex-policial enfrentou denúncias de corrupção e viu sua popularidade despencar desde então. O prefeito, que hoje é independente, tentou concorrer à reeleição, mas acabou desistindo e declarou apoio a Cuomo.

Apoiadores e opositores

Na ala mais à esquerda do Partido Democrata, os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren participaram da campanha de Mamdani, bem como artistas progressistas. No entanto, o candidato obteve tímidos apoios da elite do partido, que preferia Cuomo nas primárias.

Por conta de suas promessas de taxar bilionários, grandes doadores do Partido Democrata e eleitores moderados recusaram candidatura de Mamdani. Além disso, a comunidade judaica é reticente ao jovem político.

A ex-vice-presidente Kamala Harris, derrotada nas eleições presidenciais de 2024, declarou "apoiar o candidato democrata", sem dizer o nome de Mamdani.

A imprensa americana afirma que o ex-presidente Barack Obama, que não se pronunciou publicamente sobre as eleições em Nova York, ligou para Mamdani e se dispôs a atuar como conselheiro do prefeito eleito.

O senador progressista Bernie Sanders apoiou Mamdani na campanha. ANGELA WEISS / AFP

Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Mamdani é um "pequeno comunista". No dia da eleição, o republicano chamou o democrata de "hater de judeus", em quem a comunidade judaica não deveria votar.

"Qualquer pessoa judia que votar em Zohran Mamdani, um HATER de JUDEUS comprovado e confesso, é uma pessoa estúpida!!!", publicou Trump em sua rede social.

Defensor fervoroso da causa palestina desde seus anos de estudante, Mamdani é crítico do governo de Israel (que ele classificou como "regime de apartheid") e da guerra em Gaza (um "genocídio"). Esse posicionamento lhe rendeu a hostilidade de parte da comunidade judaica. Para acalmar os ânimos, o candidato denunciou abertamente o antissemitismo em Nova York durante sua campanha.

Os críticos de Mamdani apontam a inexperiência do político como um risco para a cidade. Cuomo, principal adversário, foi secretário do governo de Bill Clinton, procurador-geral do Estado de Nova York e governador (renunciou ao cargo após sofrer denúncias de assédio sexual).

Nova York tem quase 8,5 milhões de moradores. Tierney / stock.adobe.com

Nascido na África

Zohran Mamdani nasceu em Uganda, país da África oriental, em uma família de origem indiana. O político vive nos Estados Unidos desde os sete anos de idade. Em 2018, tornou-se cidadão americano.

O novo prefeito de Nova York é filho da cineasta Mira Nair e de Mahmood Mamdani, professor e respeitado especialista em África, razão pela qual alguns de seus críticos o chamam de "nepo baby".

O legislador seguiu um caminho trilhado por outros jovens de famílias esquerdistas da elite: frequentou a prestigiosa Bronx High School of Science e depois o Bowdoin College, no Maine, uma universidade considerada reduto do pensamento progressista.

Rap e política

Sob o pseudônimo "Young Cardamom", se aventurou no mundo do rap em 2015, influenciado pelo grupo de hip hop Das Racist, composto por dois membros com raízes indianas que brincavam com referências ao país asiático.

Zohran Mamdani se interessou por política quando soube que o rapper Heems, nome artístico de Himanshu Suri, apoiava um candidato ao conselho municipal e juntou-se à campanha como ativista.