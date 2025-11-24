Alguns elementos de plano de paz precisarão ser aprimorados, diz secretário-geral da Otan

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que a reunião entre EUA e Ucrânia para um possível fim do conflito com a Rússia foi "muito bem-sucedida", mas destacou que alguns elementos do planos de paz no Leste Europeu precisarão ser aprimorados. A declaração foi realizada em entrevista para a Fox News nesta segunda-feira, 24.