Alemanha suspende restrição à exportação de equipamentos militares para Israel após cessar-fogo

O governo alemão afirmou nesta segunda-feira, 17, que está suspendendo as restrições à exportação de equipamentos militares para Israel, semanas após o cessar-fogo entre Israel e o grupo militante Hamas. O chanceler Friedrich Merz declarou no início de agosto que Berlim não autorizaria nenhuma exportação de equipamento militar a Israel que pudesse ser usado em Gaza "até novo aviso". A decisão veio após o gabinete israelense anunciar a tomada da Cidade de Gaza.

O porta-voz de Merz, Sebastian Hille, disse que as restrições serão suspensas a partir de 24 de novembro. "Desde 10 de outubro, temos um cessar-fogo em Gaza e ele se estabilizou fundamentalmente", afirmou Hille a repórteres em uma coletiva regular do governo. "Essa é a base para esta decisão."

"Esperamos que todos cumpram os acordos alcançados - isso inclui a manutenção do cessar-fogo, isso inclui a entrega de ajuda humanitária em larga escala e que o processo continue a ocorrer de maneira organizada, conforme acordado", acrescentou.

Hille não comentou se houve pedidos israelenses por equipamentos desde que as restrições foram impostas, ou se algo chegou a ser retido. Com o fim das restrições, a Alemanha analisará exportações militares caso a caso, como é sua prática padrão nesse tipo de operação, afirmou ele.

A decisão de Merz em agosto foi um movimento notável para um país que é um aliado particularmente fiel de Israel. O ministro das Relações Exteriores de Israel saudou a suspensão nesta segunda-feira em uma postagem no X. "Conclamo outros governos a adotarem decisões semelhantes, seguindo o exemplo da Alemanha", escreveu Gideon Saar. (Fonte: Associated Press)