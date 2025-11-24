Alemanha investiga centenário suspeito de ter sido guarda nazista

Promotores alemães estão investigando um homem de 100 anos suspeito de ter sido guarda em um campo de concentração nazista e de ter participado de execuções nos anos finais da Segunda Guerra Mundial.

As autoridades de Dortmund indicam que os crimes ocorreram entre dezembro de 1943 e setembro de 1944, afirmou o promotor Andreas Brendel nesta segunda-feira (24), confirmando uma informação do Bild.

O homem teria atuado no campo de prisioneiros de guerra em Hemer (oeste), ao qual chegaram pelo menos 100 mil soldados, a maioria soviéticos, e onde milhares deles morreram.

Muitos processos semelhantes foram iniciados nos últimos anos, com base no realizado em 2011 contra o ex-guarda do campo de extermínio de Sobibor, John Demjanjuk, apesar de não terem sido apresentadas provas de que ele tenha assassinado alguém diretamente.

Outro ex-guarda, Josef Schuetz, foi condenado em junho de 2022 a cinco anos de prisão e morreu menos de um ano depois, aos 102 anos.

Em abril, um ex-guarda do campo de concentração de Sachsenhausen, perto de Berlim, morreu antes que pudesse responder às perguntas do tribunal sobre acusações de ser cúmplice do assassinato de 3.300 pessoas.