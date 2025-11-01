Adolescente desaparecida é encontrada em caixa no porão de casa nos EUA; suspeito foi preso por tráfico de pessoas

Vítima se comunicou com o suspeito pela rede social Snapchat. Николай Срибяник / Adobe Stock

Uma adolescente de 13 anos, desaparecida na Louisiana, foi localizada viva em Pittsburgh, nos Estados Unidos, a mais de 1.700 km de distância de casa. Ela estava escondida dentro de uma caixa coberta por lençóis no porão de uma residência. Segundo a polícia, a jovem apresentava sinais de abuso sexual e foi levada ao local por um homem que conheceu pela internet.

O suspeito, Ki-Shawn Crumity, de 26 anos, foi preso e enfrenta acusações de tráfico de pessoas, agressão sexual, contato ilegal com menor e corrupção de menor. Ele permanece detido sem direito a fiança na cadeia do condado de Allegheny. As informações são do O Globo.

A investigação teve início após o desaparecimento da adolescente, que havia se comunicado com Crumity pelo aplicativo Snapchat. A polícia rastreou sua movimentação por diversos Estados até chegar ao endereço do suspeito, no bairro Brighton Heights, em Pittsburgh.

Agentes do FBI e da divisão de crimes contra crianças da Polícia de Pittsburgh cumpriram um mandado de busca na casa e encontraram a vítima trancada no porão. Ela foi encaminhada a um hospital para atendimento médico e psicológico.

De acordo com relatos divulgados pela imprensa local, a adolescente contou que Crumity prometeu ajudá-la a ser adotada por uma família “de confiança”. Ela viajou sozinha de ônibus até Pittsburgh e ficou hospedada na casa do suspeito, onde também teve contato com uma mulher ainda não identificada. A jovem relatou ter sido drogada com doces contendo maconha e abusada sexualmente durante uma semana.

Em depoimento, afirmou que só se sentiu segura após o resgate. A procuradora-geral da Louisiana, Liz Murrill, classificou o caso como um alerta sobre os perigos das redes sociais.

— Essa criança foi manipulada, explorada e abusada por pessoas que a encontraram online — disse.

Outros dois homens foram presos por conexão com o caso. Ronald Smith, de 62 anos, foi detido na Geórgia, acusado de sequestro simples e de contribuir para a delinquência de menor. Um terceiro suspeito, ainda não identificado, foi preso em Nova Orleans após admitir ter estado com a adolescente em uma rodoviária na Louisiana.