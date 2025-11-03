Acusado do ataque no trem na Inglaterra pode estar vinculado a outros três incidentes

O homem acusado de tentativa de assassinato com faca em um ataque a um trem na Inglaterra no sábado (1º) pode estar ligado a outros três incidentes anteriores em Peterborough (leste), informou a polícia nesta segunda-feira (3).
Segundo a polícia, Anthony Williams, de 32 anos, que feriu dez pessoas no ataque ao trem, pode ter estado envolvido em três incidentes na sexta-feira e no sábado, incluindo um em que um menino de 14 anos foi esfaqueado.
Além do ataque ao trem e dos três incidentes em Peterborough, cidade onde reside, Williams também é suspeito de outro ataque com faca no metrô de Londres na manhã de sábado.
* AFP