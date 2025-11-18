Ações do estúdio criador de "Baby Shark" disparam com entrada na Bolsa

As ações do estúdio sul-coreano que criou o personagem "Baby Shark", o vídeo mais assistido no YouTube, dispararam até 60% nesta terça-feira (18), dia em que a empresa iniciou sua cotação na Bolsa de Seul.

Adorado pelas crianças pequenas, "Baby Shark Dance" acumula mais de 16 bilhões de visualizações na plataforma de vídeos do Google, quase o dobro do segundo vídeo mais assistido, a canção "Despacito".

A música foi publicada na plataforma há quase uma década pela The Pinkfong Company, proprietária de um portfólio de franquias de animação e educação infantil.

Na sessão da manhã, as ações da empresa subiram quase 17% em relação ao preço de estreia de 38.000 wons (26 dólares, 138 reais), após uma disparada de 60% durante a sessão.

A The Pinkfong Company foi fundada em 2010 e a maior parte de sua receita procede da venda de conteúdos online e de espetáculos ao vivo.

"Baby Shark", que apresenta uma família de tubarões um a um ao som de uma melodia alegre, é o maior sucesso da empresa.

A empresa registrou receitas de 97,4 bilhões de wons (66 milhões de dólares, 351 milhões de reais) em 2024, o que representa um aumento de 11%, e um lucro operacional de 18,8 bilhões de wons, quase quatro vezes mais que no ano anterior.

A Coreia do Sul é uma potência mundial da cultura popular, berço da banda de K-pop BTS e origem de sucessos televisivos recentes da Netflix, como "Round 6" e "Guerreiras do K-pop".