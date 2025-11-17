Acidente de ônibus na Arábia Saudita mata 45 peregrinos

Um acidente de ônibus na noite de domingo perto da cidade sagrada de Medina, na Arábia Saudita, deixou 45 peregrinos mortos, a maioria cidadãos indianos, informou nesta segunda-feira (17) a polícia da Índia.

"Segundo as informações preliminares, 46 pessoas viajavam no ônibus no momento do acidente e, infelizmente, apenas uma sobreviveu", declarou à imprensa o comissário de polícia de Hyderabad, cidade de onde procediam várias vítimas.

As autoridades sauditas não divulgaram o número de vítimas do acidente.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou condolências às vítimas em uma publicação nas redes sociais. Ele afirmou que a embaixada está colaborando com as autoridades locais.

"Profundamente entristecido com o acidente ocorrido em Medina que envolveu cidadãos indianos. Meus pensamentos estão com as famílias que perderam seus entes queridos", escreveu no X.

Os acidentes de trânsito foram uma das principais causas de mortes na Arábia Saudita, informou a ONU em 2023.

O documento da ONU também apontou que o país continuava apresentando uma taxa elevada de mortalidade nas rodovias em comparação com outros países de alta renda.