Zelensky diz que guerra na Ucrânia deveria ser 'congelada' antes das negociações de paz

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o conflito entre Ucrânia e Rússia deveria ser "congelado" nas atuais linhas de batalha antes que os dois lados entrem em negociações de paz para a região, em entrevista para a NBC neste domingo.

Ele disse que, atualmente, o exército russo está em uma posição vulnerável, já que Moscou ocupou 1% do território ucraniano e perdeu 1,3 milhão de soldados.