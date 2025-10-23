Zelenski vê momento em que há chance real de acabar com guerra na Ucrânia e deter Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quinta-feira, 23, que "este é o momento em que há uma chance real de acabar com a guerra e deter a Rússia". A declaração foi feita após reunião em Paris com o presidente da França, Emmanuel Macron, com quem discutiu medidas de cooperação em defesa e segurança.

Em publicação no X, Zelenski disse que ambos "coordenaram posições antes da próxima reunião da Coalizão dos Dispostos" e que, para alcançar o fim do conflito, é preciso continuar aumentando a pressão sobre a Rússia, ampliar o apoio à Ucrânia e finalizar um acordo sobre as garantias de segurança.