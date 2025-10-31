Presidente da China pede fortalecimento da OMC, criticada por Trump, um dia após encontro com americano

O chinês apresentou cinco propostas para os líderes, dentre elas o fortalecimento do sistema multilateral do comércio, tendo a OMC como núcleo. Andres MARTINEZ CASARES / POOL

O presidente da China, Xi Jinping, pediu o fortalecimento da OMC (Organização Mundial do Comércio) e do multilateralismo um dia após o encontro com Donald Trump, que criticou a entidade e foi acusado de realizar práticas unilaterais com a implementação das tarifas, conforme a Folha de São Paulo.

Em um discurso na cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em português), que acontece em Gyeongju, na Coreia do Sul, o chinês apresentou cinco propostas para os líderes, dentre elas o fortalecimento do sistema multilateral do comércio, tendo a OMC como núcleo.

— Devemos manter a direção correta da reforma da OMC, defender os princípios fundamentais da nação mais favorecida, da não discriminação e outros, e atualizar as regras econômicas e comerciais internacionais para refletir as mudanças dos tempos, de modo a proteger melhor os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento — declarou.

Desde o primeiro mandato Trump é crítico da OMC e já chegou a ameaçar tirar os EUA da entidade, ao fazer críticas à forma como a organização opera. Na ocasião, ele afirmou reprovar a forma como o país era tratado, o que considerou injusto.