'Watch party' em Paris reúne entusiastas da moda em clima de final de futebol

Um telão gigante, gritos entusiasmados e aplausos. O clima é de final de campeonato futebol em um edifício em Paris, onde centenas de pessoas se reúnem para assistir... a um desfile.

Em plena Semana de Moda, o La Caserne, um espaço de startups do setor, recebe um evento inédito e gratuito: uma "watch party", que reúne entusiastas para acompanhar as novas coleções.

"Ohhhh!", grita a multidão, olhando para um telão que exibe o desfile da Courrèges.

Por trás do conceito está Lyas, um influenciador francês de 26 anos, com 368.000 seguidores no Instagram e 285.000 no TikTok.

"O objetivo é realmente democratizar um setor baseado no elitismo e tornar o tema super inclusivo", explica Elias Medini, seu verdadeiro nome.

A ideia nasceu de uma frustração: como não foi convidado para o primeiro desfile da Dior Homme de Jonathan Anderson em junho, Lyas organizou sua própria transmissão em um bar de bairro.

"Eu estava muito ansioso para ver aquele desfile, mas não sozinho", lembra.

No final, 350 pessoas compareceram ao encontro para comentar as primeiras criações do estilista norte-irlandês. Após esse sucesso, Lyas desenvolveu seu conceito para estar pronto em setembro.

- "Uma grande sorte" -

Seus eventos são patrocinados em grande parte por colaborações com grandes marcas, como a de cosméticos Mac.

Depois de uma "watch party" durante a Semana de Moda de Londres e duas em Milão, escolheu o La Caserne, uma antiga sede dos bombeiros transformada em incubadora de startups, com capacidade para até 1.200 pessoas.

Durante esses dias, um ou dois desfiles são transmitidos ao vivo, entre eles os de Balenciaga e Loewe, e também alguns dos mais esperados, como os de Dior e Chanel.

Não é necessário convite: todos recebem o mesmo tratamento, e quem chega primeiro entra primeiro. O único requisito é usar batom vermelho, a marca registrada do influenciador.

"Acho genial (...) Só poderia ser em Paris e durante a Semana de Moda", opina Mateus Rodrigues, jornalista brasileiro de 27 anos.

Como bom anfitrião, Lyas oferece atividades para presentear os participantes antes do desfile.

Lou-Agathe, uma artista de 18 anos, ganhou um casaco após apresentar uma coreografia de "I Will Survive". "É uma grande sorte para nós, que não temos a oportunidade de assistir a esses desfiles", afirma.

Após a espera, a apresentação começa. Os mais sortudos sentam em sofás ao lado de Lyas, outros se acomodam no chão ou permanecem em pé.

Alguns looks geram mais consenso que outros, mas no geral a coleção convence.

Graças a um QR code na tela gigante, os participantes votam virtualmente: a nota média é de 3,8/5, melhor que o desfile de Saint Laurent, que obteve 3,2 pontos na noite anterior.