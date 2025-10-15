Wall Street fecha sem tendência com tensões comerciais e espera por redução dos juros

A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta terça-feira (14) sem direcionamento claro diante do ressurgimento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos e da possibilidade de o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, continuar com sua política de flexibilização monetária.

O Dow Jones subiu 0,44%, o índice Nasdaq caiu 0,76% e o ampliado S&P 500 recuou 0,16%.

"Começamos o dia com uma nota negativa devido à situação comercial entre Estados Unidos e China", explicou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

A China declarou nesta terça-feira que está disposta a lutar "até o fim" no que se refere às tarifas, mas afirmou seguir aberta ao diálogo com os Estados Unidos.

O gigante asiático impõe, a partir desta terça, tarifas especiais aos barcos americanos que entram em seus portos, em represália, segundo Pequim, a medidas similares que deveriam entrar em vigor nos Estados Unidos contra embarcações chinesas.

Mas, no transcurso da jornada, "as perspectivas de um alívio monetário" por parte do presidente do Fed, Jerome Powell, "favoreceram uma [...] recuperação das ações", indicou José Torres, da corretora Interactive Brokers.

Nesta terça-feira, Powell mostrou-se preocupado com a debilidade do mercado de trabalho nos Estados Unidos, a duas semanas de uma reunião na qual se espera uma queda dos juros.

Um alívio monetário tende a impulsionar a atividade econômica e os lucros empresariais.

Quanto às empresas, os resultados trimestrais dos bancos, que marcam o início da temporada de balanços, "foram muito sólidos", disse Cardillo.

O JPMorgan Chase publicou resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre, ao se beneficiar de um aumento em seus negócios de gestão de ativos e de banco de investimentos.

O Goldman Sachs também superou as expectativas graças à boa dinâmica de suas atividades e às comissões de seu setor de banco de investimentos.

Além disso, os bancos Wells Fargo e Citigroup também superaram as expectativas do mercado.