Wall Street fecha em alta por impulso da Amazon

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (31), impulsionada pelos bons resultados financeiros da gigante de tecnologia Amazon, o que supôs um alívio para os investidores após o colapso da Meta no dia anterior.

O índice Dow Jones fechou praticamente estável (+0,09%), enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,61% e o ampliado S&P 500 avançou 0,26%.

"As ações deveriam oferecer uma rentabilidade excepcional de ao redor de 3% em outubro, graças ao impulso gerado pela inteligência artificial", resumiu José Torres, da corretora Interactive Brokers.

"A Amazon subiu" após a publicação de seus resultados financeiros no dia anterior, "e está arrastando consigo o resto do mercado", comentou à AFP Art Hogan, de B.Riley Wealth Management.

O preço das ações da gigante tecnológica disparou 9,58%, para US$ 244,22, após a publicação de seus resultados trimestrais na quinta-feira.

Quinta maior empresa do mundo em capitalização de mercado, a Amazon exerce forte influência sobre o mercado americano, explicou Hogan.

Em contrapartida, a Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) foi duramente castigada na quinta por lucros que ficaram muito abaixo das expectativas e por seus planos de investimentos cada vez maiores para apoiar sua estratégia de IA.

Após despencarem mais de 11% na quinta-feira, suas ações caíram 2,72% nesta sexta-feira, para US$ 648,35.

Na frente comercial, os investidores têm "a impressão de que a retórica sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e China se acalmou [...], o que está ajudando" o mercado, disse Hogan.

Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping chegaram a um acordo nesta quinta-feira para aliviar as tensões durante uma reunião na Coreia do Sul.

Além disso, "o mercado parece estar aceitando que o Federal Reserve [Fed, o banco central americano] pode não voltar a cortar as taxas de juros em dezembro", após a redução de 0,25% de quarta-feira, disse Hogan.

A rentabilidade dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos caiu ligeiramente, ficando em torno de 4,08% às 17h30 (horário de Brasília), contra 4,10% do fechamento de quinta.

No mercado de ações, a Apple caiu (-0,38%, US$ 270,37) devido às vendas decepcionantes do iPhone no quarto trimestre de seu exercício fiscal, que termina em setembro.

Já os papéis da rede social Reddit deram um salto (+7,47%, US$ 208,95) após a empresa apresentar resultados melhores que o esperado.

Por sua vez, as ações da Getty Images, caíram 6,22% (US$ 1,88), após o anúncio de uma aliança com a startup americana de inteligência artificial generativa Perplexity.