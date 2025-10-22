'Vou me defender judicialmente' nos EUA, diz Petro após Trump chamá-lo de 'meliante'

Os presidentes Donald Trump e Gustavo Petro protagonizaram uma guerra de palavras nesta quarta-feira (22), depois que o presidente americano chamou seu par de "meliante" e o colombiano anunciou ações judiciais.

Colômbia e Estados Unidos passam por sua pior crise de relacionamento em décadas, apesar de terem sido aliados históricos na luta contra o narcotráfico e parceiros comerciais.

Na Casa Branca, Trump classificou Petro de "cara mau" e anunciou: "A partir de hoje, interrompemos todos os pagamentos à Colômbia".

"Melhor que se cuide, porque tomaremos ações muito sérias contra ele e seu país", acrescentou Trump.

O presidente da Colômbia respondeu pelas redes sociais e disse que vai se "defender judicialmente" nos Estados Unidos.

"Sobre as calúnias feitas contra mim no território dos Estados Unidos por altos funcionários, vou me defender judicialmente com advogados americanos na Justiça americana", escreveu Petro na rede social X.

Um processo do líder colombiano enfrentaria desafios nos tribunais americanos. Trump tem imunidade presidencial e a primeira emenda garante a liberdade de expressão, o que dificultaria uma ação por difamação ou calúnia.

Trump chamou Petro de "líder de narcotráfico", retirou a certificação à Colômbia como aliado antidrogas e cancelou o visto americano ao presidente colombiano.