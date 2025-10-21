Viúva de colombiano morto em ataque dos EUA no Caribe diz que sua vida foi 'tirada' injustamente

A esposa de um colombiano morto no Caribe pelos Estados Unidos em um ataque a uma suposta embarcação do tráfico de drogas denunciou, em entrevista à AFP, que a vida de seu marido foi "injustamente tirada", já que ele era, na verdade, um pescador.

Alejandro Carranza, de 40 anos, foi "assassinado" em águas colombianas durante a mobilização militar ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para conter o tráfico de drogas, disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, no fim de semana.

Sua viúva, Katerine Hernández, declarou na cidade de Santa Marta que Carranza saiu de casa para pescar em mar aberto. Ele era um "bom rapaz". "Por que tirariam a vida dele daquele jeito?", questiona.