Venezuela toma medidas para cancelar acordos de energia com Trinidad, de olho nos EUA

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, afirmou nesta segunda-feira, 27, que os acordos de energia com Trinidad e Tobago devem ser cancelados devido ao que ela descreveu como ações "hostis" por parte da nação insular.

Ela, que também é ministra de hidrocarbonetos do país, disse que pedirá ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para se retirar de um acordo de 2015 que permite que países vizinhos realizem projetos conjuntos de exploração de gás natural nas águas entre as duas nações. Trinidad e Venezuela são separadas por uma pequena baía que tem apenas 11 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito.

Trinidad está atualmente hospedando um dos navios de guerra dos Estados Unidos envolvidos em uma campanha controversa para destruir lanchas venezuelanas que supostamente transportam drogas para o território americano. "O primeiro-ministro de Trinidad decidiu se juntar à agenda belicista dos Estados Unidos", disse a venezuelana. (*Fonte: Associated Press).