Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU por mobilização militar dos EUA

A Venezuela pediu, nesta quinta-feira (9), uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe, segundo um comunicado da chancelaria.

No texto, "adverte-se que as ações dos Estados Unidos nas últimas semanas, que incluem contratorpedeiros de mísseis, aviões de combate, tropas de elite e um submarino nuclear perto da costa venezuelana, colocam em claro perigo a zona de paz na América Latina e no Caribe".

"A Venezuela solicitou formalmente uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ante a grave escalada de agressões e a mobilização militar sem precedentes dos Estados Unidos no Caribe", indicou a chancelaria.

Em 23 de setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos utilizam o seu poderio militar para destruir supostas redes do tráfico de drogas que ele vincula ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O dirigente chavista, por outro lado, atribui essas acusações a um plano para buscar uma mudança de regime na Venezuela e se apoderar das enormes reservas de petróleo do país.

Após a movimentação militar americana no Caribe, pelo menos quatro lanchas de supostos traficantes foram destruídas, com um saldo de 21 mortes. Caracas denuncia que as operações americanas são o mesmo que a "pena de morte" em alto-mar.