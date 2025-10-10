Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU por "grave escalada de agressões" dos Estados Unidos

Governo de Nicolás Maduro denuncia que operações americanas são o mesmo que a "pena de morte" em alto-mar. YURI CORTEZ / AFP

A Venezuela solicitou, nesta quinta-feira (9), uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. O pedido ocorreu em meio ao reforço militar dos Estados Unidos no Caribe, segundo comunicado da chancelaria.

No texto, "adverte-se que as ações dos Estados Unidos nas últimas semanas, que incluem contratorpedeiros de mísseis, aviões de combate, tropas de elite e um submarino nuclear perto da costa venezuelana, colocam em claro perigo a zona de paz na América Latina e no Caribe".

"A Venezuela solicitou formalmente uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ante a grave escalada de agressões e a mobilização militar sem precedentes dos Estados Unidos no Caribe", indicou a chancelaria.

Em 23 de setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país utiliza o seu poderio militar para destruir supostas redes do tráfico de drogas que ele vincula ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O dirigente chavista, por outro lado, atribui essas acusações a um plano para buscar uma mudança de regime na Venezuela e se apoderar das enormes reservas de petróleo do país.

Após a movimentação militar americana no Caribe, pelo menos quatro lanchas de supostos traficantes foram destruídas, com um saldo de 21 mortes. Caracas denuncia que as operações americanas são o mesmo que a "pena de morte" em alto-mar.

Entenda

Há mais de um mês, Trump enviou oito navios de guerra e um submarino nuclear para o sul do Caribe, perto do litoral da Venezuela, sob o argumento de combater o narcotráfico.

A Venezuela mobilizou na quarta-feira (8) sua Força Armada em duas regiões costeiras do norte, onde está localizado o principal aeroporto do país, em resposta a manobras militares dos Estados Unidos em águas internacionais do Caribe.