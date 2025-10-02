Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

A Venezuela denunciou nesta quinta-feira (2) que cinco caças americanos "ousaram se aproximar" das costas do país caribenho, em meio à crise pelo desdobramento militar que Washington realizou no Caribe para operações contra o tráfico de drogas.

Em declarações na televisão estatal, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, disse que o sistema de defesa aéreo venezuelano "detectou mais de cinco vetores", que definiu como "aviões de combate".

Os Estados Unidos mobilizaram há quase um mês 10 aviões F-35 para Porto Rico, como parte dessas manobras, que incluem igualmente a mobilização de oito navios de guerra.

O presidente Nicolás Maduro qualificou essa mobilização como cerco e ameaça.

"O imperialismo norte-americano ousou se aproximar das costas venezuelanas", afirmou Padrino. "Estamos vendo eles. Não nos intimida a presença desses vetores", acrescentou.

"Denuncio diante do mundo essa situação que não deixa de ser uma provocação, mas também uma ameaça à nossa segurança nacional", disse.

Quatro lanchas de supostos narcotraficantes já foram destruídas por ataques americanos nas últimas semanas.

A Venezuela acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está utilizando o narcotráfico como falso pretexto para derrubar Maduro e se apoderar das maiores reservas de petróleo do mundo.