Venezuela anuncia envio de tropas para principal aeroporto e regiões do Caribe

A Venezuela informou, nesta quarta-feira (8), sobre uma nova mobilização militar em duas regiões costeiras do norte do país, onde está localizado o principal aeroporto, em resposta às manobras militares ordenadas pelos Estados Unidos em águas internacionais do Caribe.

O governo do presidente Donald Trump enviou há mais de um mês oito navios de guerra e um submarino nuclear ao sul do Caribe, frente à costa da Venezuela, com o argumento de combater o "narcotráfico".

Os Estados Unidos mataram pelo menos 21 supostos narcotraficantes em quatro ataques a embarcações. A Venezuela condena os ataques e denuncia a ação como uma "ameaça" para conseguir uma "mudança de regime".

"Começou o exercício Independência 200, de ativação integral de todos os planos de defesa e ofensiva permanente na zona de defesa integral La Guaira e na zona de defesa integral Carabobo", disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em um áudio no Telegram.

Os militares estão posicionados no aeroporto internacional de Maiquetía, em La Guaira, que atende Caracas. Também estão nos portos, nas alfândegas, em unidades militares e instituições, acrescentou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que acompanhou a mobilização.

Segundo o governo, em La Guaira existe um plano defensivo com redes de vigilância e drones que inclui a milícia, um corpo militar formado por civis.

Os exercícios em Carabobo, por sua vez, são realizados no forte militar Paramacay, na capital Valência.

Militares e policiais também se mobilizam na avenida Universidad, uma das principais de Valência, para realizar exercícios militares em caso de "invasão", constatou a AFP.

Trump disse no domingo que os ataques contra pequenas embarcações perto da costa venezuelana têm sido tão bem-sucedidos que "não há mais embarcações" nessa área do Caribe.

Até o momento, a Venezuela realizou exercícios em estados fronteiriços com a Colômbia, como Zulia (noroeste), onde ativou a operação Catatumbo com 25 mil soldados.

Também em Caracas e nas regiões costeiras, La Guaira, Falcón, Sucre, Nueva Esparta e a ilha La Orchila, no Caribe.

A Venezuela também se prepara para decretar um possível estado de emergência externa, uma declaração de estado de exceção que concede a Maduro poderes especiais e inclui a "restrição temporária" dos direitos constitucionais.