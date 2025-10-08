Venezuela anuncia envio de tropas para aeroporto e regiões do Caribe

País também se prepara para decretar estado de exceção ZURIMAR CAMPOS / Venezuelan Presidency / Divulgação

A Venezuela mobilizou nesta quarta-feira (8) sua Força Armada em duas regiões costeiras do norte, onde está localizado o principal aeroporto do país, em resposta a manobras militares dos Estados Unidos em águas internacionais do Caribe.

Há mais de um mês, o presidente americano, Donald Trump, enviou oito navios de guerra e um submarino nuclear para o sul do Caribe, perto do litoral da Venezuela, sob o argumento de combater o narcotráfico. Vinte e um supostos narcotraficantes foram mortos, em quatro ataques a embarcações. Para a Venezuela, essa mobilização busca "uma mudança de regime" no país.

O presidente Nicolás Maduro informou no aplicativo Telegram que o exercício Independência 200 teve início hoje nos estados de La Guaira e Carabobo, e deve acontecer no restante do país nos próximos dias. Em ruas e avenidas, militares e policiais orientaram milicianos e grupos chavistas no uso de armas.

— A pátria nos inspira! Estou um pouco preocupada, mas acho que teria força (...) quando precisar defender o meu país — disse à AFP María Santana, de 54 anos, que participava do treinamento em La Guaira com sua sua irmã gêmea, Carmen.

Militares também foram posicionados no Aeroporto Internacional de Maiquetía, nos portos, alfândegas e em unidades militares e institucionais do Estado, informou o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

LEIA TAMBÉM Rodrigo Lopes: pelo menos 16 brasileiros morreram ou estão desaparecidos desde o início da guerra na Ucrânia

Em Carabobo, a milícia recebeu instruções sobre como defender "áreas estratégicas", para garantir o funcionamento dos serviços públicos.

No último domingo, o presidente dos Estados Unidos disse que os ataques a pequenas embarcações perto da costa venezuelana haviam sido tão bem-sucedidos que já não existiam mais barcos nessa região do Caribe.