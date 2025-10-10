"Venceremos", diz María Corina Machado ao Comitê Norueguês do Nobel ao receber notícia de prêmio

María Corina Machado vive na clandestinidade desde a reeleição de Maduro, em julho de 2024. Pedro Rances Mattey / AFP

Reconhecida com o Nobel da Paz, a opositora venezuelana María Corina Machado demonstrou otimismo e gratidão "em nome do povo venezuelano" ao saber nesta sexta-feira (10) da premiação:

— Estou certa de que venceremos.

María ainda agradeceu a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, após receber o prêmio. A conta oficial da premiação publicou um vídeo no X que mostra a ligação do secretário do Comitê Norueguês do Nobel, Kristian Berg Harpviken, para informar a venezuelana sobre a sua premiação, minutos antes do anúncio público.

Durante a conversa, que ocorreu no meio da noite na Venezuela, María parece muito emocionada.

— Não tenho palavras. Sinto-me honrada e muito grata em nome do povo venezuelano — insistiu a ativista política ao interlocutor em Oslo.

A líder vive na clandestinidade desde a reeleição de Nicolás Maduro em julho de 2024, denunciadas como fraudulentas pela oposição.

— Estamos trabalhando muito arduamente para conseguir isso, mas estou certa de que venceremos. Este é, sem dúvida, o maior reconhecimento para o nosso povo, que verdadeiramente o merece — afirmou. — Isso é um movimento, uma conquista de toda a sociedade. Eu sou apenas uma pessoa e, certamente, não o mereço.

— Você merece — respondeu Harpviken. — Este é um reconhecimento a você, ao que você fez.

O comitê concedeu o Nobel da Paz a María por "seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

Citação a Donald Trump

Ao receber o Nobel da Paz, María afirmou que "mais do que nunca" conta com o apoio de Donald Trump na busca por liberdade em seu país. O presidente norte-americano posicionou navios próximo à costa da Venezuela, como forma de pressionar Maduro.