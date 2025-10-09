Veja o que se sabe sobre os primeiros passos do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas

Proposta é transformar Gaza em uma zona “desradicalizada”, livre de grupos armados. MENAHEM KAHANA / AFP

Israel e Hamas chegaram a um acordo para a assinatura da primeira fase do plano de paz que deve por fim à guerra que já dura mais de dois anos no Oriente Médio.

A informação foi divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira (8). O republicano está sendo o interlocutor no diálogo entre os envolvidos na guerra. Ele propôs um plano para o fim do conflito (entenda ponto a ponto abaixo).

Nesta primeira fase, estão previstos cessar-fogo, entrada de ajuda humanitária em Gaza e a libertação de reféns, o que pode ocorrer a partir de sábado (11) — 72 horas após a implementação do acordo.

Gaza livre de grupos armados

A proposta é transformar Gaza em uma zona "desradicalizada", livre de grupos armados. A região seria governada por um comitê palestino tecnocrático, com especialistas internacionais. O grupo apoiará, ainda, na reconstrução do território.

Esse comitê será supervisionado por um órgão internacional, chamado "Conselho da Paz". O grupo será presidido por Trump e terá a participação do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

O plano também indica que o Hamas e outros grupos extremistas ficariam proibidos de participar do governo de Gaza. Todos os túneis e fábricas de armas seriam destruídos. Uma Força Internacional de Estabilização, com apoio de países árabes, assumiria a segurança local e treinaria a polícia palestina.

Trump também defendeu a destruição do Hamas caso o grupo não aceite os termos do acordo.

Ponto a ponto do plano

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo ocorreria logo após a aceitação do plano

Israel libertaria prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns

A troca incluiria também restos mortais de reféns

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura

Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas seriam autorizados

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assumiria a gestão local

Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido por Trump

O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis seria destruída sob monitoramento internacional

Integrantes do Hamas poderiam entregar armas e receber anistia

Quem desejasse sair teria passagem segura para outros países.

Segurança internacional e futuro político