Uruguai aprova lei de eutanásia por ampla maioria no Senado

SANTIAGO MAZZAROVICH / AFP

O Senado do Uruguai aprovou, nesta quarta-feira (15), projeto de lei conhecido como "Morte Digna", que regulamenta a eutanásia no país.

O texto em debate autoriza a eutanásia para adultos mentalmente capazes que se encontrem em "estágio terminal de uma patologia incurável e irreversível" ou que sofram de uma condição que cause "sofrimento insuportável" e "deterioração grave e progressiva" da qualidade de vida.

De acordo com o jornal El País, o acesso ao procedimento dependerá da avaliação de um médico principal e de um segundo médico.

Em caso de discordância, uma junta médica será consultada. O texto também prevê a criação de um comitê para revisar os casos.