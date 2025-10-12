Unidade militar amotinada em Madagascar diz que as forças armadas estão sob seu comando

Um contingente do exército de Madagascar anunciou, neste domingo (12), que havia assumido o controle das forças armadas do país, logo após o presidente desta nação insular africana denunciar uma "tentativa ilegal de tomada do poder".

O contingente militar juntou-se aos manifestantes antigovernamentais no sábado nesta ilha na costa sudeste da África, abalada por um movimento de protesto iniciado em meados de setembro.

"A partir de agora, todas as ordens do exército malgaxe, sejam terrestres, aéreas ou militares, partirão do quartel-general do CAPSAT", afirmaram oficiais do contingente de oficiais administrativos e técnicos em um vídeo.

Pouco antes, o presidente Andry Rajoelina alertou em um comunicado que uma "tentativa de tomada do poder de forma ilegal e pela força, contrária à Constituição e aos princípios democráticos", estava em andamento.

Antananarivo, capital desta ilha do oceano Índico, testemunhou os maiores protestos no sábado desde o início do movimento de protesto da Geração Z, em 25 de setembro.

As manifestações começaram devido aos cortes de água e eletricidade, mas gradualmente se expandiram para incluir protestos contra a corrupção, líderes políticos e a falta de oportunidades no país.