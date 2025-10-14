Uma mulher líder da ONU? Candidata costa-riquenha rejeita tratamento preferencial

Rebeca Grynspan, chefe de uma agência da ONU e candidata da Costa Rica ao cargo de secretária-geral das Nações Unidas, defende que a eleição seja realizada sem discriminação ou tratamento preferencial para mulheres.

"Se pudermos ter um processo que não discrimine as mulheres e conseguirmos chegar ao cargo de secretária-geral, mostraremos ao mundo que podemos viver em pé de igualdade, que realmente há esperança", disse Grynspan em entrevista à AFP em Genebra.

O governo de seu país anunciou recentemente a nomeação da chefe da Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), após considerá-la "a mais qualificada".

O segundo mandato do atual secretário-geral, o português António Guterres, terminará no final de 2026, e crescem os apelos para que uma mulher lidere a ONU pela primeira vez.

Além de Grynspan, ex-vice-presidente da Costa Rica, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, a secretária mexicana do Meio Ambiente, Alicia Bárcena, e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, também são mencionadas como possíveis candidatas.

Todas elas "têm currículos excelentes e nenhuma de nós precisa de tratamento preferencial. Rejeitamos qualquer discriminação", mesmo a discriminação positiva, insistiu Grynspan. "Não queremos que a discriminação dite esta eleição", acrescentou.

"A verdadeira questão não é dizer que uma mulher é necessária, mas perguntar por que não houve uma até agora", observou.

Nomeada para chefiar a UNCTAD em 2021, a economista de 69 anos é a primeira mulher a liderar a agência e deixará o cargo temporariamente durante a campanha, que deve começar nos próximos meses.

"Ter conseguido superar tantos obstáculos na minha carreira e, por meio da minha experiência, me tornou muito resiliente e persistente", explicou, observando que essas "qualidades" são úteis para liderar a ONU.

Faltando uma semana para a realização da conferência quadrienal da UNCTAD em Genebra, Grynspan acredita que esta reunião ocorre em "um período crítico para o comércio mundial e o multilateralismo".

"Houve uma mudança tectônica na forma como o sistema comercial opera", com maior consideração por políticas industriais e questões de segurança, explicou.

"Será muito difícil voltar atrás", acredita, mas a questão-chave é se, apesar dessas mudanças, as regras do comércio global permanecerão imprevisíveis.

Em sua opinião, é "essencial que os Estados Unidos e a China continuem no caminho da negociação" para evitar uma guerra comercial com repercussões globais, e defende "maior proteção dos países vulneráveis", que em muitos casos foram submetidos a tarifas americanas "mais altas do que as dos países desenvolvidos".