UE cita 'desafio existencial' e planeja aumentar prontidão de defesa da Europa até 2030

A União Europeia (UE) afirmou nesta quinta-feira, 23, que pretende "aumentar decisivamente a prontidão de defesa da Europa até 2030", em resposta ao que classificou como um "desafio existencial" representado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo comunicado divulgado após a reunião do Conselho Europeu, o bloco está determinado a agir "em ritmo e escala" para que a Europa esteja melhor equipada para lidar, de forma "autônoma e coordenada", com ameaças imediatas e futuras.

O plano - baseado no Roteiro Europeu de Prontidão de Defesa 2030 - prevê a criação de coalizões de capacidades entre Estados-membros até o fim deste ano, com lançamento de projetos concretos na primeira metade de 2026. O Conselho ressaltou que o objetivo é "reduzir as dependências estratégicas, suprir lacunas críticas de capacidade e fortalecer a base tecnológica e industrial de defesa europeia".

Diante das "violações do espaço aéreo de vários Estados-membros" e das "ameaças imediatas no flanco oriental da UE", o texto defende prioridade à proteção de todas as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas do bloco. A declaração cita ainda a necessidade de reforçar as capacidades conjuntas de defesa antiaérea e antidrones, utilizando instrumentos financeiros como o SAFE, voltado à produção europeia de munições e mísseis, e o EDIP, programa criado para integrar e financiar o setor industrial de defesa do bloco.