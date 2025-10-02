Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

A Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, anunciou nesta quinta-feira (2) o rompimento de relações diplomáticas com a Nicarágua, acusada de reconhecer uma "soberania" russa sobre cinco regiões ucranianas ocupadas por Moscou.

"A Ucrânia rompeu oficialmente relações diplomáticas com a República da Nicarágua", escreveu o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, na rede social X.

"Esta decisão foi tomada em resposta ao reconhecimento por parte da Nicarágua da 'soberania' russa sobre os territórios ucranianos ocupados temporariamente nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia", explicou.

Principal aliado da Rússia e da China na América Central, a Nicarágua assinou em setembro acordos comerciais com essas cinco regiões.

Os acordos, que preveem a exportação de alimentos e produtos agropecuários, foram firmados em Moscou por Laureano Ortega Murillo, filho dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do presidente russo Vladimir Putin.

Em sua publicação no X, o chanceler ucraniano afirmou que a decisão nicaraguense representava uma "tentativa deliberada de minar a soberania e a integridade territorial" da ex-república soviética.

Ele também denunciou uma "grave violação da Constituição da Ucrânia, da Carta das Nações Unidas e das normas e princípios fundamentais do direito internacional".

"A Nicarágua se tornou cúmplice do crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia", acrescentou Sybiha.

O Exército russo ocupa atualmente cerca de 20% do território ucraniano, e Moscou reivindica sua soberania sobre as cinco regiões mencionadas.