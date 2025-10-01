Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Um ataque de artilharia russa deixou sem eletricidade a estrutura que protege parte da usina nuclear de Chernobyl, parcialmente destruída no acidente nuclear de 1986, informou nesta quarta-feira (1º) o Ministério da Energia da Ucrânia.

"Como resultado das sobretensões, o Novo Confinamento Seguro, uma instalação-chave que isola a quarta unidade destruída da central nuclear de Chernobyl e evita a liberação de materiais radioativos no meio ambiente, ficou sem eletricidade", disse o ministério no Telegram.

Segundo o ministério, vários especialistas estão trabalhando para restaurar o fornecimento elétrico, embora não tenha especificado as consequências do apagão. Por enquanto, a Rússia não se pronunciou.

Essa estrutura, concluída em 2016 e também chamada de "sarcófago", tem forma de escudo e envolve o reator da unidade quatro para evitar que libere material radioativo.

Em fevereiro, o ataque de um drone russo danificou a estrutura, mas não provocou aumento da radiação na área circundante, segundo as autoridades ucranianas.