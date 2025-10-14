Trump volta a falar de "boa conversa" com Lula, mas diz que Brics é ameaça ao dólar

Trump e Lula ficaram de conversar após promessa durante 80ª Assembleia-Geral da ONU. Brendan SMIALOWSKI/Evaristo SA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta segunda-feira (14) que teve uma "boa conversa" por telefone com Luiz Inácio Lula da Silva no dia 6 de outubro.

Ele comentou o assunto antes da reunião bilateral com Javier Milei, presidente da Argentina, em Washington.

Apesar do comentário positivo sobre a conversa com Lula, Trump ameaçou países que integram o Brics — Brasil, Rússia, Índia, China, Egito, Etiópia, Irã, África do Sul, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Conforme o presidente norte-americano, o Brics realizou um "ataque ao dólar" ao sugerir criar uma moeda própria. Por isso, ele ameaçou impor tarifas contra o grupo.

Encontro de Mauro Vieira com Marco Rubio

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos para se reunir nesta semana com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. O encontro será para discutir a crise diplomática entre os governos.