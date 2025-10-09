O enviado americano Steve Witkoff afirmou que o presidente Donald Trump viajará ao Egito na próxima semana, após o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, convidá-lo para as celebrações do acordo de cessar-fogo em Gaza.

"O presidente está muito animado para vir ao Egito, e esse é o plano, que ele venha na próxima semana", disse Witkoff durante uma reunião com al-Sisi, segundo um vídeo divulgado pela Presidência egípcia.

O gabinete de Al-Sisi informou que ele convidou Trump a "participar da celebração que será realizada no Egito para comemorar a conclusão do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza".

A primeira fase do acordo foi assinada durante negociações indiretas entre Israel e o Hamas no Egito. O pacto prevê a libertação dos reféns israelenses restantes em troca da libertação de quase 2.000 palestinos.

Israel afirmou que o cessar-fogo começará "dentro de 24 horas" após a reunião de seu gabinete de segurança nesta quinta-feira.