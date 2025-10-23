Trump vai se encontrar com Xi Jinping na próxima semana, confirma Casa Branca

Trump e Xi se encontraram apenas no primeiro mandato do norte-americano, em 2019, durante encontro do G20. Brendan Smialowski / AFP

Uma reunião bilateral entre Estados Unidos e China, com a presença dos presidentes Donald Trump e Xi Jinping, foi confirmada para a próxima quinta-feira (30). O encontro será na Coreia do Sul, anunciou o governo norte-americano.

— Na manhã de quinta-feira, horário local, o presidente Trump participará de uma reunião bilateral com o presidente Xi Jinping, da República Popular da China — declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quinta-feira (23).

A expectativa é que ambos negociem um acordo comercial. Na segunda-feira (20), Trump ameaçou impor tarifas de 155% à China sob o argumento de que o país manipula o mercado com controles de exportação de terras raras.

— Mas veremos o que acontecerá. Eles nos ameaçaram com terras raras e rebatemos com tarifas, mas podemos ameaçá-los com muitas outras coisas, como venda de aviões — declarou na ocasião.