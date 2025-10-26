Trump se reunirá com nova primeira-ministra do Japão

O presidente dos EUA, Donald Trump, deixará a Malásia por volta das 10 horas (Horário de Brasília) neste domingo e deve embarcar para o Japão, onde se reunirá com a nova premiê do Japão, Sanae Takaichi, na terça-feira (28), em Tóquio. Segundo a agenda de Trump, o encontro está marcado para às 9h no horário local (21h de segunda-feira em Brasília).

A viagem acontece uma semana após o parlamento do Japão eleger sua primeira primeira-ministra, Sanae Takaichi, que é protegida do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado após deixar o cargo, em 2022. Trump mantinha relações próximas com Abe. O presidente dos EUA e Takaichi já tiveram uma primeira conversa por telefone durante o voo de Trump para a Malásia.

Ao desembarcar no Japão, Trump deverá ser recebido pelo imperador japonês Naruhito e se reunir com tropas americanas no país, segundo informações de alta autoridade americana. Trump também deve fazer um pronunciamento a bordo do USS George Washington, em Yokosuka. À noite, o presidente dos EUA irá se reunir com líderes empresariais em Tóquio.