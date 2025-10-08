Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para anunciar um acordo sobre Gaza em sua rede Truth Social, segundo uma nota que lhe foi entregue nesta quarta-feira (8) pela secretário de Estado, Marco Rubio, e que pôde ser captada por um fotógrafo da AFP.

O acordo está "muito próximo", indica a nota manuscrita. "Precisamos que aprove um anúncio no Truth Social rapidamente para que você possa ser o primeiro a anunciar o acordo", diz a mensagem.

Trump estava realizando uma reunião aberta com membros de seu gabinete e jornalistas independentes na Casa Branca quando Rubio entrou e lhe entregou a nota.

Diante dos jornalistas credenciados na Casa Branca, Trump havia anunciado pouco antes que estava pronto para viajar ao Oriente Médio, provavelmente "ao Egito", "em algum momento no fim de semana, talvez no domingo".

"Veremos, mas há uma probabilidade muito boa. As negociações estão avançando muito bem", disse.

"Nossa negociação final, como sabem, é com o Hamas, e parece estar indo bem. Então, informaremos vocês; se for o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado", indicou.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse anteriormente que havia recebido sinais "encorajadores" e destacou o apoio de Trump, cuja proposta de paz de 20 pontos forma a base das conversas.

O Hamas também expressou "otimismo" sobre as discussões indiretas com seu inimigo Israel. O plano de Trump exige um cessar-fogo, a libertação de todos os reféns detidos em Gaza, o desarmamento do Hamas e uma retirada gradual de Israel do território.

Trump deixou a reunião aberta na Casa Branca pouco depois de receber a nota.