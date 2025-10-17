Trump pede à Suprema Corte para autorizar envio da Guarda Nacional para Chicago

O governo de Donald Trump pediu à Suprema Corte que autorizasse o envio de tropas da Guarda Nacional à região de Chicago, escalando as tensões com governadores democratas sobre o uso das forças armadas em solo norte-americano.

O pedido de emergência à Corte ocorreu após um juiz impedir, por pelo menos duas semanas, o envio de membros da Guarda de Illinois e do Texas para auxiliar na aplicação de leis imigratórias. Um tribunal federal de apelações se recusou a suspender a ordem do juiz.

A corte, de maioria conservadora, concedeu repetidas vitórias a Trump em apelos de emergência desde que ele assumiu o cargo em janeiro, após tribunais inferiores terem decidido contra ele, muitas vezes contra a objeção de três juízes liberais. A corte permitiu que Trump banisse pessoas transgênero das forças armadas, recuperasse bilhões de dólares em gastos federais aprovados pelo Congresso, agisse agressivamente contra imigrantes e demitisse líderes de agências federais independentes nomeados em outros governos.

No caso sobre a Guarda, a juíza distrital dos EUA April Perry disse não ter encontrado evidências substanciais de que um "perigo de rebelião" esteja se formando em Illinois durante a repressão à imigração de Trump.

Mas o procurador-geral D. John Sauer, principal advogado de Trump na Suprema Corte, pediu aos juízes que intervenham imediatamente. A decisão de Perry, escreveu Sauer, "afeta a autoridade do Presidente e desnecessariamente coloca em perigo o pessoal e a propriedade federal".

Um juiz federal em Oregon também bloqueou temporariamente o envio de tropas da Guarda Nacional para o estado.

Tropas da Guarda de vários estados também estão patrulhando a capital do país e a cidade de Memphis, no Tennessee.

Em um caso na Califórnia em setembro, um juiz disse que o envio das tropas era ilegal. Na época, apenas 300 dos milhares de soldados enviados permaneciam no estado, e o juiz não ordenou que eles saíssem. (*Fonte: Associated Press).