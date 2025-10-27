Trump passa por ressonância sem explicar motivo e diz que está em perfeita saúde

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que realizou uma ressonância magnética e que foi "perfeita", em comentários para jornalistas a bordo do Air Force One, nesta segunda-feira, 27. Questionado sobre o motivo de ter realizado o exame ou o resultado, o republicano não forneceu mais detalhes.

O comentário acontece após a Casa Branca informar, no início do mês, que Trump realizaria "exames de rotina" no Centro Médico Walter Reed, na região metropolitana de Washington D.C.

Em julho, o presidente norte-americano foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica e, posteriormente, foi submetido a um exame médico para tratar de inchaço nas pernas.