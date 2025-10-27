Trump parabeniza Milei por vitória nas eleições argentinas: 'Está fazendo um trabalho maravilhoso'

O partido de Javier Milei, venceu a disputa e vai aumentar sua base no Congresso. NDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente americano Donald Trump parabenizou o presidente argentino Javier Milei pelo resultado das eleições legislativas da Argentina, ocorridas neste domingo (26), conforme o g1.

O partido de Milei, A Liberdade Avança, venceu a disputa e vai aumentar sua base no Congresso.

Donald Trump parabenizou o presidente Javier Milei por sua vitória esmagadora na Argentina. — Ele está fazendo um trabalho maravilhoso! Nossa confiança nele foi justificada pelo povo argentino, escreveu Trump em seu perfil no Truth Social.

O aumento da representação do partido de Milei no Congresso deve contribuir para a relação entre a Argentina e os Estados Unidos.

Na semana passada, Milei tinha pedido ao presidente americano uma ajuda de US$ 20 bilhões. Trump, então, afirmou que um maior apoio dos EUA dependeria do sucesso do partido de Milei nas eleições legislativas deste domingo.



