Trump parabeniza Lula por aniversário, mas demonstra incerteza em relação a acordo sobre tarifas

Donald Trump e Lula se reuniram no domingo na Malásia. Ricardo Stuckert / Divulgação

Em conversa com jornalistas a caminho do Japão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pelo aniversário de 80 anos, celebrados nesta segunda-feira (27).

— Feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante, mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário — declarou Trump a bordo do Air Force One, avião oficial da presidência dos Estados Unidos.

De acordo com a CNN, Trump também falou sobre a reunião entre os dois chefes de Estado ocorrida no domingo, na Malásia. Apesar de classificar como "boa", o republicano demonstrou incerteza sobre um possível acordo.

— Não sei se algo vai acontecer, mas veremos — expressou ele.

Quais os próximos passos?

O encontro entre as equipes de Trump e Lula marca o início do período de negociação bilateral após a conversa entre os dois presidentes.

— Esse será o primeiro passo do processo negociador, o encontro com os três membros da delegação americana (...) E vamos estabelecer um cronograma de negociação e estabelecer os setores sobre os quais vamos conversar para que possamos avançar — disse o chanceler Mauro Vieira.

Ainda de acordo com o ministro das Relações Exteriores, o Brasil também deve pedir a suspensão das tarifas impostas pelos Estados Unidos durante o período de negociação. Não há, no entanto, previsão ou confirmação sobre a suspensão das taxas.

