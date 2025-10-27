Trump parabeniza Lula por aniversário, mas demonstra incerteza em relação a acordo sobre tarifas

Em conversa com jornalistas a caminho do Japão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pelo aniversário de 80 anos, celebrados nesta segunda-feira (27).
— Feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante, mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário — declarou Trump a bordo do Air Force One, avião oficial da presidência dos Estados Unidos.
De acordo com a CNN, Trump também falou sobre a reunião entre os dois chefes de Estado ocorrida no domingo, na Malásia. Apesar de classificar como "boa", o republicano demonstrou incerteza sobre um possível acordo.
— Não sei se algo vai acontecer, mas veremos — expressou ele.
Quais os próximos passos?
O encontro entre as equipes de Trump e Lula marca o início do período de negociação bilateral após a conversa entre os dois presidentes.
— Esse será o primeiro passo do processo negociador, o encontro com os três membros da delegação americana (...) E vamos estabelecer um cronograma de negociação e estabelecer os setores sobre os quais vamos conversar para que possamos avançar — disse o chanceler Mauro Vieira.
Ainda de acordo com o ministro das Relações Exteriores, o Brasil também deve pedir a suspensão das tarifas impostas pelos Estados Unidos durante o período de negociação. Não há, no entanto, previsão ou confirmação sobre a suspensão das taxas.
— Esperamos em algumas semanas concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil — disse Vieira, destacando que Lula está disposto a conversar sobre todos os setores e áreas de comércio bilateral e também sobre a questão de minerais críticos e terras raras.