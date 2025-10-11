Trump ordena pagamento a militares dos EUA mesmo com fechamento do governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (11) que emitiu uma ordem para que os militares recebam seus salários na próxima semana, apesar do fechamento do governo, durante o qual muitos funcionários trabalham sem remuneração.

Trump ordenou ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, "usar todos os fundos disponíveis" para que as tropas "recebam seus salários em 15 de outubro", ao mesmo tempo que culpou novamente os democratas pelo impasse orçamentário, que já dura duas semanas.

As atividades governamentais não essenciais foram interrompidas em 1º de outubro depois que, sem um acordo entre republicanos e democratas no Congresso, o prazo para estender os gastos orçamentários foi atingido.

Os republicanos precisam de sete votos do bloco democrata no Senado para avançar com seu projeto de orçamento. Apenas três opositores votaram a favor nas sete tentativas de aprovação, que até agora foram um fracasso.