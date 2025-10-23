Trump indulta cofundador da plataforma de criptomoedas Binance, Chanpeng Zhao

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu anistia ao cofundador da Binance, Changpeng Zhao, que havia sido condenado, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (23), ao mesmo tempo que acusou o antecessor de Trump, Joe Biden, de lançar uma "guerra" contra o setor.

"Em seu esforço para punir a indústria das criptomoedas, a administração Biden perseguiu o senhor Zhao, apesar de não haver acusações de fraude nem vítimas identificáveis", disse a Casa Branca em um comunicado enviado à AFP.

Zhao declarou-se culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro dos Estados Unidos no fim de 2023 e cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses em 2024.