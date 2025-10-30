Mundo

Trump encontra Xi Jinping, da China, para discutir possível trégua na guerra comercial

O encontro ocorre na Coreia do Sul, e é o primeiro desde que Trump retornou à presidência. Durante o encontro, as ações chinesas subiram para o maior nível em uma década.

