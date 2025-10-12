Trump embarca para Israel e Egito para participar da libertação de reféns: "A guerra acabou"

Republicano falou com a repórteres na Base Conjunta Andrews. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embarcou em viagem para Israel e Egito neste domingo (12). O republicano falou com a repórteres na Base Conjunta Andrews, pouco antes de embarcar no Air Force One.

O norte-americano deve participar da libertação de reféns do Hamas. Segundo ele, este é um momento "muito especial" em sua busca pelo fim da guerra em Gaza:

— Todos estão muito animados com este momento — disse.

Quando questionado se tinha certeza de que o conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas havia terminado, Trump frisou:

— A guerra acabou, ok? Vocês entenderam? — afirmou.

De acordo com o g1, Trump afirmou que os reféns podem ser libertados "um pouco antes do previsto". O grupo terrorista Hamas tem até as 6h desta segunda-feira (13) para soltar as vítimas.

O Air Force One decolou da Base Conjunta Andrews, perto de Washington, em meio a uma chuva leve, observaram repórteres da AFP.