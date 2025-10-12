Mundo

Cessar-fogo
Notícia

Trump embarca para Israel e Egito para participar da libertação de reféns: "A guerra acabou"

O secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe da CIA, John Ratcliffe, também participam da viagem, informou a Casa Branca

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS