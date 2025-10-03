Trump eleva pressão sobre Hamas e dá até domingo para grupo aceitar acordo sobre Gaza

Em novo ultimato ao Hamas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu até as 19 horas (de Brasília) do domingo para que o grupo aceite um acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Em publicação na Truth Social, o republicano reiterou que o Hamas "tem sido uma ameaça implacável e violenta, por muitos anos, no Oriente Médio!".

Trump afirmou que muitos militantes do grupo já foram mortos e que os restantes estão "apenas esperando que eu dê a palavra, 'VÁ', para que suas vidas sejam rapidamente extintas".

Ele disse ainda que, "se este acordo não for alcançado, todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, irromperá contra o Hamas".

O presidente pediu que os "palestinos inocentes saiam imediatamente desta área de potencial grande morte futura para partes mais seguras de Gaza".

Na mesma mensagem, exaltou o acordo anunciado na semana passada, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmado por "grandes, poderosas e muito ricas Nações do Oriente Médio", afirmando que "ESTE ACORDO TAMBÉM POUPA AS VIDAS DE TODOS OS COMBATENTES REMANESCENTES DO HAMAS!"