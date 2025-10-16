Trump e Putin têm conversa por telefone marcada para esta quinta-feira

Donald Trump e Vladimir Putin devem conversar por telefone nesta quinta-feira (16), informou à AFP um funcionário de alto escalão da Casa Branca. O norte-americano e o russo se encontraram em Agosto, no Alaska, para negociar um cessar-fogo na Ucrânia, mas não chegaram a um acordo.
A ligação, antecipada pelo site Axos, ocorrerá um dia antes da visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à Casa Branca, na sexta-feira (17).
Zelensky solicitou mísseis de cruzeiro Tomahawk a Trump para uso na guerra que seu país mantém com a Rússia.
— Os principais tópicos serão defesa aérea e nossas capacidades de longo alcance, para manter a pressão sobre a Rússia — declarou Zelensky na segunda-feira.