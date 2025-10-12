Trump e líder do Egito vão presidir cúpula para paz em Gaza nesta segunda-feira

Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito, e Donald Trump. SAUL LOEB / AFP

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, presidirão uma cúpula para a paz em Gaza no Egito nesta segunda-feira (13), com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e outros líderes mundiais.

A reunião, que acontecerá na cidade turística de Sharm el-Sheikh, reunirá "líderes de mais de 20 países", informa o gabinete do presidente egípcio, dois dias após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

O objetivo, acrescenta, é "encerrar a guerra na Faixa de Gaza, intensificar os esforços para alcançar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e inaugurar uma nova era de segurança e estabilidade regionais".

Um "documento que encerra a guerra na Faixa de Gaza" será assinado durante a cúpula, informa o Ministério das Relações Exteriores egípcio em comunicado.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, confirma sua presença, assim como o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sua contraparte italiana, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também viajarão ao Egito, informam seus respectivos gabinetes.

O Conselho Europeu será representado por seu presidente, António Costa. Segundo a mídia estatal, o rei Abdullah II, da Jordânia, também deverá comparecer.

Fora do encontro

Por enquanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não tem presença confirmada.

O Hamas não participará da assinatura do documento. Um de seus principais representantes, Hosam Badran afirma que o grupo terrorista está agindo "por meio de mediadores do Catar e do Egito".