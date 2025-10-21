Trump diz ter recusado oferta de aliados do Oriente Médio para entrar em Gaza e destruir Hamas

O presidente americano, Donald Trump, disse que aliados do Oriente Médio mencionaram que poderiam, sob comando do republicano, entrar em Gaza "com uma força pesada" e "endireitar o Hamas", caso o grupo continue "a agir mal, em violação ao acordo". A declaração do republicano foi dada em publicação na Truth Social, nesta terça-feira, 21.

No entanto, segundo a postagem, Trump recusou a oferta de ação dos países, e avisou também para Israel: "'AINDA NÃO!' Ainda há esperança de que o Hamas faça o que é certo".