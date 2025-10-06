Trump diz que se reunirá com Lula 'tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos'

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (6) que se reunirá em breve "no Brasil e nos Estados Unidos" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após um telefonema "muito bom" entre os dois.

"Nós falamos sobre muitas coisas, mas [a conversa] se concentrou sobretudo na Economia e no Comércio", disse Trump em uma postagem em sua rede social, Truth Social, sobre esse primeiro telefone entre ambos desde que retornou à Casa Branca, em um contexto de crise diplomática e comercial entre os dois países.

"Nós teremos conversas adicionais e vamos nos reunir no futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu adorei o telefonema -- Nossos países vão se dar muito bem juntos!", acrescentou.

Em nota, o Palácio do Planalto explicou anteriormente que o telefonema durou 30 minutos e o tom foi "amistoso".

Segundo a nota, Lula "solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras", após o americano ter anunciado, em abril, uma tarifa de 10% às importações brasileiras.

Como resultado da sobretaxa, parte importante das exportações brasileiras para os Estados Unidos é objeto, desde 6 de agosto, de uma tarifa total de 50%, em represália a uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.